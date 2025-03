Sport.quotidiano.net - Half Marathon Firenze, sold out per la competitiva

, 13 marzo 2025 – Per l'edizione numero 41 della, che si correrà il 6 aprile, sono state chiuse le iscrizioni per la mezza maratonain anticipo. Questo perché è stato raggiunto il tetto di 4.000 iscritti. La decisione, si legge in una nota, è stata presa per salvaguardare la sicurezza, i ristori e tutto ciò che riguarda l’assistenza dei podisti. Per quest’anno la manifestazione era “tarata” per questo bacino di utenza e allargarlo troppo rischiava di essere poco più che una speculazione e si è deciso di evitare ogni minimo rischio in tal senso. Restano aperte le iscrizioni per la nondi poco più di 10 km Vivicittà e alla staffetta “mezza per uno”, oltre che per la passeggiata culturale del sabato.