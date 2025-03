Anteprima24.it - “Hai usato il mio struccante”: ragazza accoltella la sorella

Tempo di lettura: < 1 minutoAfferra un coltello da cucina e colpisce lacon sei fendenti all'addome perché hail suosenza consenso: è successo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato unadi 20 anni. La, di quattro anni più grande, è finita in ospedale, a Nola: i sanitari l'hanno medicata e poi fortunatamente dimessa: la sua prognosi, però, è di 30 giorni.La violenta lite è scoppiata nella casa dove le due ragazze abitano, nella cittadina a nord di Napoli. La ventenne deve rispondere di lesioni personali aggravate. Ora è in carcere a disposizione della Procura di Nola.