Ilfattoquotidiano.it - “Ha ingannato il fidanzato dicendogli di avere il cancro e di aver bisogno di soldi per le cure”: il giudice condanna la truffatrice “perfida” e “subdola”

Ilha fatto di tutto per aiutare la sua donna malata di tumore, salvo poi scoprire che era tutto falso. La 35enne Laura McPherson (mamma di due figli) è statata per frode peril, Jon Leonard, e pergli sottratto migliaia sterline. Ill’ha definita senza mezzi termini una “bugiarda”Dunque la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto insospettire ilrisale al momento in cui la la McPherson ha detto alla vittima che avevadi tantiper lecostose, in una clinica privata in Austria. Laaveva spiegato di essersi sottoposta a un’isterectomia (l’asportazione dell’utero e delle salpingi, ndr) e che aveva anche iniziato la chemioterapia in ospedale.Jon Leonard, assolutamente ignaro della truffa in atto, si era persino rivolto – come riferisce il Mirror – anche ad un importante medico del Regno Unito specializzato nella cura delper cercare di aiutarla, ma lei per evitare si essere scoperta lo ha fermato subito, affermando di non essere interessata e che avrebbe, invece, provato un percorso terapeutico diverso.