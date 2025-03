Universalmovies.it - Gunche | Il regista di Train to Busan torna agli zombie movie

IlYeon Sang-ho farà prossimamente ritorno al generecon il nuovo film dal titolo ““.Acclamato per l’ottimo successo di critica e pubblico (98 milioni di dollari incassati su 89 di budget) ottenuto conto, ilcoreano Yeon Sang-ho sembra aver scelto dire a raccontare una storia di. Deadline, infatti, ha confermato che il suo prossimo film s’intitolerà ““, e che questo viene descritto come un’espansione del suo universo narrativo dei non-morti.Attualmente i dettdel nuovo film sono tenuti in gran segreto, ma fonti ben informate riferiscono che sarà “il culmine dell’universo di Yeon Sang-ho, che si estende dafino a Peninsula“. Per quanto riguarda il cast, Deadline riferisce che comprenderà Jun Ji-hyun, Go Soo, Ji Chang-wook e Koo Kyo-hwan.