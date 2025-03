Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Watchers - Loro ti guardano, Giovedi 13 Marzo 2025

13sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Theti", un inquietante horror diretto da Ishana Night Shyamalan. La storia segue Mina, una giovane donna che lavora in un negozio di animali e riceve l’incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta remota. Qui,ta da un’anziana signora fino a un rifugio misterioso, scopre che, al calare della notte, la foresta si popola di creature terrificanti e spietate. Una lotta per la sopravvivenza che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Vacanze romane", il classico intramontabile vincitore di 3 Oscar e 1 Golden Globe con Audrey Hepburn e Gregory Peck.