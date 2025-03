Panorama.it - Guerra Ucraina - Russia, Putin: «Tregua solo se porta a pace duratura»

L'aereo di Steve Witkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è atterrato questa mattina all'aeroporto Vnukovo-2 di Mosca. In serata, il presidente russo Vladimirlo incontrerà come annunciato dal consigliere del Cremlino, Yury Ushakov. «L’incontro tra Witkoff e il presidentesi terrà questa sera a porte chiuse», ha confermato Ushakov all'agenzia Interfax. In precedenza, ilvoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva sottolineato che lainizierà a formulare la propria posizione sulla proposta didopo aver ricevuto informazioni sui recenti colloqui tra Stati Uniti e. «Il processo di ricezione di queste informazioni è attualmente in corso», ha dichiarato Peskov. Il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, ha dichiarato che la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, discussa durante un incontro tra Stati Uniti ein Arabia Saudita, dovrà essere finalizzata tenendo conto degli interessi di Mosca: « Il documento, mi sembra, sia affrettato.