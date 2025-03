Quotidiano.net - Guerra dei dazi Usa-Ue, Trump minaccia il 200% su champagne e vini europei

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 marzo 2025 – Ècommerciale tra Usa ed Europa, i vertici si sfidano a suon di. Mentre la Ue si dice aperta ai negoziati,e Von der Leyen sino a vicenda di colpire i prodotti più simbolici e fiorenti del mercato. La leader europea ha annunciato contromisure sul bourbon e sul whiskey americano,risponde con ladidelsulloe sui. E le borse rispondono: il Dow Jones è in netto calo, le Borse europee chiudono in ribasso. Affondano i titoli del settore alcolici con Lvmh, produttore delloMoet & Chandon, che cede l'1,2%, Remy Cointreau il 3,3%, Pernod Ricard il 3,7% e sul listino milanese Campari scende del 4%. (FILES) A person poors a glass of Prosecco during the 50th edition of thetaly wine exhibition in Verona on April 10, 2016.