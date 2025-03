Dayitalianews.com - Guerra dei dazi, Trump a Ue: “Tariffe 200% su vino e champagne se non cancella 50% su whisky”

Il presidente Usa ha nuovamente definito l’Unione europea “una delle autorità fiscali e tariffarie più ostile e abusiva al mondo, creata al solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti”Ancora minacce diall’Ue da Donald, che definisce l’Unione “una delle autorità fiscali e tariffarie più ostile e abusiva al mondo, creata al solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti”. In un post su X, contestando “l’odiosa tariffa del 50% sul” annunciata ieri (12 marzo) da Bruxelles, il presidente Usa ha avvertito che “se non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti ne porranno a breve una delsu tutti i vini, glie i prodotti alcolici che arrivano dalla Francia e dagli altri Paesi dell’Ue. Questo sarà grandioso per le imprese americane che producono”.