Guenda Goria che malattia ha suo figlio? Ecco cos’è la craniostenosi | cause e porta a un ritardo mentale?

Nato sanissimo, ildia pochi mesi di vita è stato sottoposto a intervento chirurgico. Che cosa ha il nipote di Amedeoe Maria Teresa Ruta?Leggi anche: Tragedia per ildi, operato a pochi mesi dalla nascita:cheha avutoNel luglio 2024ha avuto finalmente la gioia di diventare madre con la nascita del suo piccolo Noah, frutto dell’amore con il marito Mirko Gancitano.Felicità condivisa con mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo, nonni super orgogliosi di un nipote bellissimo e pieno di vita. Purtroppo al piccolo di casa è stato diagnosticata unache ha comto un delicato intervento chirurgico. Cosa è accaduto alditutta la verità! View this post on InstagramA post shared byBis (@)Cheha ildi?Nel corso di un’intervista a Vanity Fair,ha svelato cosa ha avuto il suo piccolo Noah, nato sano ma sottoposto a una delicata operazione chirurgica ad appena novanta giorni di vita.