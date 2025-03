Rompipallone.it - Gudmundsson, rivelazione shock: “A Firenze manca”

Alberte la: le parole dell’esterno islandese non lasciano dubbiCinque gol in 16 presenze di Serie A. Un bottino magro per Albert, il grande acquisto dell’estate viola. Commisso e Pradè, ad inizio stagione, hanno rivisto completamente l’attacco viola da affidare a Raffaele Palladino. E così aè arrivato Moise Kean, di certo un grandissimo acquisto visto il rendimento, con 19 reti tra campionato e coppe.L’islandese, però, ha decisamente deluso. Dopo la brillante scorsa stagione a Genova, ci si aspettava tutt’altro impatto in Toscana. Ed invece vi sono riflessioni in corso addirittura per l’eventuale riscatto a fine stagione. Il numero 10 nonostante qualche infortunio di troppo che l’ha frenato, sembra ora deciso a vivere un finale di stagione scoppiettante.