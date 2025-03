Thesocialpost.it - Guardia giurata uccide ladro 24enne: arrestato per omicidio volontario

È statoquesta mattina Antonio Micarelli, lache lo scorso 6 febbraio ha ucciso con un colpo di pistola un giovane di 24 anni, Antonio Ciurmel, durante un inseguimento avvenuto dopo un furto in abitazione nella zona nord di Roma.Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Roma. A pesare sulla decisione sono state soprattutto le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate nei pressi del civico 1004 di via Cassia, luogo dove si è verificato l’episodio.Le immagini che hanno incastrato il vigilanteSecondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia Trionfale e del Nucleo Investigativo, tutto è iniziato con un furto messo a segno da un gruppo di quattro ladri all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina.