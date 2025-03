.com - Grosseto: rifiuti illegali in cantiere edile, tre denunciati

Leggi su .com

I carabinieri forestali del nucleo investigativo dinel corso dei controlli sui cantieri edili in città hanno scoperto un'area in zona urbana utilizzata illecitamente come sito di deposito definitivo dicostituiti da terre e rocce da scavoL'articoloin, treproviene da Firenze Post.