Grazie a Trump situazione economica mondiale fuori controllo

Leggi su Ildenaro.it

Lo scrittore Franz Kafka probabilmente avrebbe avuto non poche difficoltà a decriptare laattuale dell’Umanità. Essa si è complicata a un livellodi ogni range attualmente in uso su questa terra. Da tempo è in atto uno scardinamento, o meglio è esploso un comportamento teso a fare tabula rasa di certezze di ogni genere. Sono compresi in esse, oltre le materiali, anche lo schema ordinario al cui interno si articola quanto partorisce il pensiero quotidiano. L’approccio al problema è pressoché immediato e la sua chiave di lettura può essere derivata dal comportamento dei bambini, o almeno da molti di loro. Uno degli stessi fa un dispetto a un altro o a più di uno. I colpiti, senza pensarci sopra due volte, si daranno da fare al più presto per rendere il gesto a chi lo ha fatto, il più delle volte molto più dannoso di quello ricevuto.