Ilrestodelcarlino.it - Graziani celebra gli 80 anni del padre. Il tour alle Muse fa tappa con Gualazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 1 gennaio 1997 se ne andava Ivan, grande cantautore (e chitarrista) dalla voce inconfondibile, che in vita non sempre ha ricevuto quanto meritava. Quest’anno avrebbe compiuto ottant’. Un ‘compleanno’ che il figlio Filippo ha deciso dire con unche lo vedrà affiancato da una serie di ospiti, uno per ogniprevista. Insieme la coppia ‘condividerà’ un paio di canzoni. Mercoledì 16 aprile l’"Ottanta. Buon compleanno Ivan!" si concluderà al Teatro delledi Ancona, dove sul palco Filipposalirà insieme a Raphael. Scelta quasi inevitabile. Raphael, nato a Urbino, è figlio di Velio, che nel 1966 insieme ae Walter Monacchi fondò l’Anonima Sound, il primo gruppo dell’autore di ‘Lugano addio’. Dove? A Urbino, naturalmente, dove i tre erano compagni di studi.