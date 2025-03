Ilrestodelcarlino.it - "Grande interesse per le nostre eccellenze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabio Paglierani, titolare con la moglie Antonella dell’hotel Antonella di Gatteo Mare, è rientrato dalla fiera del turismo che si è tenuta a Monaco di Baviera. Fabio Paglierani ha rappresentato una decina di alberghi del gruppo Family hotel ed è rimasto una settimana a Monaco di Baviera. "Ho notato – racconta – unper la nostra località. E’ stata un’esperienza molto interessante e gratificante perchè a questa fiera arrivano rappresentanti da tutto il mondo". Come si prospetta l’estate 2025? "I presupposti sembrano buoni. La voglia di vacanza c’è non solo da parte dei tedeschi che hanno ospitato la fiera, ma la nostra Riviera è fortunatamente ancora molto apprezzata". La maggiore richiesta su che cosa è stata incentrata? "I nostri prezzi sono quelli più appetibili. Poi dai vari paesi europei e in primis Monaco di Baviera per arrivare da noi ci sono molte più opportunità per chi viaggia sia con l’aumento dei voli aerei e del numero dei treni.