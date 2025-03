Davidemaggio.it - Grande Fratello, televoto fuori controllo in mano a fanbase tossiche

C’era una volta il. in cui decideva il pubblico. Ildel reality show di Canale 5 è ormai una parodia di sé stesso, completamente svuotato della propria funzione. Quello che dovrebbe essere uno strumento per consegnare il destino dei concorrenti nelle mani del pubblico, si è trasformato in un’arena dominata da gruppi organizzati di fan ossessionati, completamente.Un fanatismo: tra voti massivi anomali e promesse assurdeNon si tratta di semplici sostenitori, ma di fazioniche hanno un unico obiettivo: alterare i risultati in favore dei propri beniamini. Nell’edizione in corso, gran parte di loro non è nemmeno italiana e non segue realmente il programma, ma si organizza in modo sistematico utilizzando metodi ai limiti della legalità: VPN per aggirare le restrizioni geografiche (pratica vietata nel nostro Paese), migliaia di e-mail create ad hoc per gestire altrettanti account votanti, veri e propri “baratti” di profili tra utenti per moltiplicare i voti, sessioni collettive da centinaia di migliaia di voti concluse in poche ore.