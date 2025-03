Lapresse.it - Grande Fratello stasera in diretta, in tre a rischio eliminazione: anticipazioni

Iltorna, giovedì 13 marzo, con una nuova puntata inin prima serata su Canale5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Alfonso Signorini.Attesa per il verdetto del televotoQuesta sera l’importante verdetto del televoto, che stabilirà chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania.Nel corso della puntata adei veri e propri casting: arriva Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.Infine, una sorpresa per Giglio che potrà riabbracciare la mamma.I complimenti di Giglio a HelenaI rapporti tra Giglio e Helena non sono sempre stati idilliaci ma, dopo varie discussioni, i due sono riusciti a mantenere una convivenza civile.