Grande Fratello, Signorini rivela a Striscia perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato

Tapiro d’oro per il conduttore deldopo le segnalazioni CodaconsAlfonsoha ricevuto il Tapiro d’Oro nel corso della puntata dila Notizia andata in onda giovedì 13 marzo. Il riconoscimento satirico arriva dopo le segnalazioni del Codacons, che ha criticato sia alcuni atteggiamenti nella Casa del(e scritto a Piersilvio Berlusconi) sia il controverso ripescaggio dei concorrenti eliminati, tra cui Helena Prestes.I ripescaggi della discordia: ‘Fandom tossiche’Molti telespettatori avevano espresso indignazione per il rientro di Helena, avendo precedentemente votato per la sua eliminazione.ha commentato la vicenda con parole taglienti:“Avrei sbattuto fuori sia Helena che Jessica e Ilaria per quello che hanno fatto in casa.