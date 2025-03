Movieplayer.it - Grande Fratello: si lavora già alla prossima edizione per settembre 2025 con alcuni concorrenti storici

L'ultima puntata delsi avvicina, ma Canale 5 avrebbe già in cantiere la, che dovrà celebrare i 25 anni del reality show. Dopo ben sei mesi nella Casa, il prossimo 31 marzo si concluderà l'delattualmente in corso, la diciottesima. Ma se pensavamo che con le gesta di Spolverato & company Canale 5 avesse già dato, ci sbagliavamo: perché asarebbe in arrivo una nuovadel reality. A dare la notizia è stato Davide Maggio, secondo cui Endemol starebbe pensando di realizzare unGold per celebrare i 25 anni del programma sui nostri piccoli schermi.celebra i 25 anni in versione "gold" L'idea sarebbe quella di riportare oltre la porta rossa