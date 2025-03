Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, quando un gesto cambia tutto e forse fa sperare in un futuro diverso

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non sappiamo davvero se sia stato soltanto un impulso spontaneo, un attimo di emotività, o magari un piccolo calcolo per allentare la tensione. Fatto sta che qualcosa èto e non di poco, tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato dentro la Casa del. Un avvicinamento improvviso, quasi improbabile, viste le continue frecciatine e . L'articolounfain unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.