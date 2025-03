Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato salta con le scarpe sul letto di Stefania Orlando: “Presuntuosa, arrogante, ha le ore contate qui dentro”

Leggi su Isaechia.it

è stato e continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del.Il modello, infatti, sin dal suo ingresso nella Casa ha diviso il pubblico, tra chi non tollera i suoi atteggiamenti, spesso sopra le righe e chi invece lo apprezza proprio per la sua schiettezza e per la sua capacità di addentrarsi nelle dinamiche della Casa, senza rimanerne spettatore.Alcuni atteggiamenti diperò continuano a far discutere e proprio nelle ultime ore ha avuto alcuni comportamenti che hanno attirato le critiche di buona parte del web.Il gieffino, infatti, nell’ultimo periodo sembra non andare d’accordo con, la quale ha criticato alcuni suoi comportamenti. Da quel momentoha iniziato una “battaglia” contro la:Tanto questa ha le orequi