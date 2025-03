361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo ne combina un’altra: cosa ha fatto a Stefania Orlando

Leggi su 361magazine.com

, il primo finalista ne hatadelle sue con i suoi atteggiamenti e comportamenti irrispettosiSpolverato, nonostante sia stato ripreso in più occasioni, va avanti con i suoi comportamenti irrispettosi. Nel mirino del primo finalista c’è ancora una volta. Da quando la showgirl lo ha ripreso per i suo modo di fare, Spolverato non l’ha più lasciata in pace deridendola, facendole dei gestacci alle spalle e dispetti che forse neanche un bambino farebbe. Stanotte poi ha pure pensato eun gesto orribile e poco rispettoso: è saltato sul letto della compagna con le scarpe.Leggi anche–>, il sondaggio del 13 marzo: chi rischia?Nella stanza con lui ad assistere alla scena le immancabili amiche di, Shaila e Chiara.