Superguidatv.it - Grande Fratello, lo scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi | Video Mediaset

Alè il momento del confronto –tra. Le due si ritrovano in studio per un faccia a faccia che ha letteralmente fatto innalzare la temperature!controcontroal. Dopo continui battibeccare a distanza, le due si ritrovano nello studio per un confronto che infiamma il pubblico, ma anche l’opinionista Cesara Buonamici.“Ho trovato che tu sia entrata a gamba tesa dando giudizi trancianti anche sui sentimenti e credo si debba essere più comprensivi. Agli Shailenzo li hai fatti neri per settimane, poi contro Chiara e Alfonso. Hai detto cose molto forti e non ti sei resa conto della prepotenza delle loro parole e verso i loro confronti. Delle critiche erano giuste, ma sono state troppo distruttive, avrei preferito lo facessi in modo più materno.