Grande Fratello le anticipazioni della trentanovesima puntata | arriva Lory Del Santo sorpresa per uno degli inquilini

Giovedì 13 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania?Nel corsodei veri e propri casting:delche dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonistisua prossima serie.Infine, unaper Giglio che potrà riabbracciare la mamma.L'articolo, leDelper unoproviene da Isa e Chia.