Tvzap.it - “Grande Fratello”, la confessione di Giglio stupisce Helena (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Mancano poche ore alla nuova puntata deldi stasera, giovedì 13 marzo 2025 e i concorrenti ci hanno regalato un colpo di scena. Stiamo parlando died. I due nelle scorse ore, si sono ritrovati in cucina. È stato il parrucchiere a fare un passo avanti verso la modella e le ha confessato una cosa che ha sorpreso sia lei che il pubblico. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Raffaella Carrà, la casa non è più in vendita: il motivo e la decisione della famigliaLeggi anche: Federica Panicucci ha un annuncio su Lorenzo Spolverato: il pubblico resta a bocca apertasi avvicina adPoco prima della nuova puntata delha deciso di prendere da partee parlarle a cuore aperto. Già questo di per sé è un gesto chetutti.