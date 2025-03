361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio del 13 marzo: chi rischia?

, in nomination sono finite tre gieffine: Chiara, Helena e Stefania. Una tra lorodi essere eliminata dal gioco. IlQuesta sera ci sarà una nuova puntata del. Non solo sorprese e chiarimenti e emozioni, ma stasera una delle tre gieffine in nomination dovrà per sempre dire addio alla casa del reality show di Canale 5.Al Televoto ci sono Stefania Orlando, Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Chidi abbandonare definitivamente il gioco?Stando ai sondaggi web, la preferita del pubblico risulta essere Helena, seguita da Stefania Orlando e per ultima, quindi a rischio eliminazione, ci sarebbe Chiara Cainelli. Anche se su X la situazione si ribalda. Infatti i fan degli Shalenzo e le Zelena si sono uniti per salvare Chiara. In questo caso quindi sarebbe a rischio eliminazione la showgirl Stefania Orlando.