Grande Fratello Helena gelosa di Javier per Zeudi | non mi fido di lei | Video Mediaset

Alsi parla della gelosia diversoper colpa di. La modella brasiliana è entrata in crisi arrivando fino alle lacrime.: “non midi”Nella casa delsono stati giorni non semplici perche è caduta in una profonda crisi di gelosia verso il fidanzato. Il motivo? La presenza die il passaggio di un aereo che l’ha mandata in crisi. “Non miperché ho avuto delle esperienze che mi hanno portato a non fidarmi così tanto facilmente. Nonostante questo, torno in questa casa e vedostrumentalizzare tutto. Non midi” – ha detto, ma la ex Miss Italia ribatte “lui non si è avvicinato a me con malizia”.si confronta cone ChiaraLa gelosia diè stata esasperata anche dal comportamento diche si è avvicinato più volte aanche dopo il passaggio di un aereo da parte dei fan di entrambi.