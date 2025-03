Isaechia.it - Grande Fratello, Grazia Sambruna definisce Beatrice Luzzi “banale, scontata, difende Shaila e Lorenzo contro tutti ”: la risposta dell’opinionista

, dopo aver preso parte alin qualità di concorrente, in questa edizione del reality sta ricoprendo il ruolo di opinionista dividendo il pubblico e attirando, oltre che complimenti, anche numerose critiche.Tra coloro che nelle ultime ore hanno attaccato l’opinionista del Gf c’è la giornalista, che durante l’appuntamento con Boom con Alfonso Signorini, ha bocciatoin questo ruolo:bocciata perché non si sa cosa le sia successo. Come opinionista delè troppo schierata.sempre i giovinastri, quindi Spolverato egli altri. Èe dieci minuti prima che intervenga sappiamo già cosa avrà da dire, chirà e perché. (.) Visto chesostiene che siamoinvidiosi di, ma chi nella vita sarebbe invidioso di loro? Chi vorrebbe essere loro?Laha poi spiegato perché secondo leinon vede di buon occhio Stefania Orlando:Orlando le ha dato torto due volte a Pomeriggio 5 prima di entrare nella Casa.