Grande Fratello | eliminazione casting segreti e una sorpresa in arrivo

Un verdetto che cambierà gli equilibri, nuovi progetti all’orizzonte e un incontro che promette emozioni forti La tensione è alle stelle nella Casa dele il verdetto del televoto potrebbe stravolgere ogni dinamica. Chi tra Chiara, Helena e Stefania dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale? Il pubblico ha deciso e il momento della verità è sempre più vicino.Ma non è solo l’a catalizzare l’attenzione: a portare scompiglio arriva Lory Del Santo, che con il suo occhio esperto ha già puntato alcuni concorrenti per la sua prossima serie. Che si tratti di un veroo di una trovata per testare la stoffa degli inquilini più ambiziosi? La regista sembra avere le idee chiare e qualcuno potrebbe trasformare il reality in un trampolino per il futuro.E tra strategie e ambizioni, c’è spazio anche per un momento di pura emozione: per Giglio è inunaspeciale.