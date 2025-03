Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni del 13 marzo: una sorpresa per Giglio, i casting di Lory Del Santo

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera su Canale 5., il televoto del 13Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania? Nel corso della puntata adei veri e propri: arrivadelche dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.Infine, unaperche potrà riabbracciare la mamma. Ilandrà in onda questa sera a partire dalle 21:40 su Canale 5: conduce Alfonso Signorini.