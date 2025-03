Grande Fratello Anticipazioni confronti e nuove eliminazioni

Leggi su .com

della puntata che andrà in onda questa sera, giovedì 13 marzo in prime time su Canale 5. Come di consueto, al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini, accompagnato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A curare la parte social ci sarà come in ogni puntata Rebecca Staffelli. Sarà una .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Maleducazione vip in albergo: i comportamentiStorie Italiane: inviata del programma di Rai Uno minacciata di morte in TvAsia Argento insulta la madre via SMSGf Vip 3: Baby K vs. Enrico Silvestrin, i tweet al velenoMelissa Satta si racconta in un libroDomenica live scoop: Henger querelata da Monte