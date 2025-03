Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta trentanovesima puntata. Lory Del Santo fa i casting ai concorrenti

Anticipazionidi giovedì 13 marzo 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania? Nel corso delladei veri e propri: arrivadelche dice di aver individuato, in alcuni volti dei, possibili protagonisti della sua prossima serie.Infine, prima della tornata di nuove nomination, una sorpresa per Giglio, che potrà riabbracciare la mamma.18,Delfa iaiDavide Maggio.