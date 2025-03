Gp d’Argentina di MotoGp Bagnaia | Dovrò essere competitivo fin dalla prima sessione

Leggi su Ilfaroonline.it

Si sta per aprire la seconda tappa del Mondiale die Peccopunta al riscatto, dopo la prova difficile del Gp della Thailandia. E nel prossimo week end, l’Azzurro cerca il primo gradino del podio nel Gran Premio.Come riporta l’Ansa – A Termas de Rio Hondo ha la possibilità di rifarsi: “Penso che saròcome le altre Ducati, ma anche Aprilia e Ktm mi aspettano facciano bene.“Dobbiamo capire cosa serve per adattarci alla pista, che miglioreràdopo”, afferma il pilota della Ducati ufficiale alla vigilia del Gran Premio sudamericano.“L’ultima volta qui sono caduto mentre ero secondo, l’annoho fatto vari errori. La pista è bella, mi piace e credo si adatti bene al mio stile di guida. C’è sempre unavolta”, aggiunge.Come prosegue l’Ansa – “In Thailandia ho faticato, quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria.