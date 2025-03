Gqitalia.it - Godetevi la nuova adidas Dublin x Size? in modo responsabile

Il rivenditore britannico di sneaker? festeggia quest'anno il suo 25° compleanno e dà inizio alla festa con la collezione? x.Ispirate a quella pinta di Guinness che potreste ordinare dopo una lunga giornata in ufficio (o all'inizio di una giornata di lavoro), anche se non siete fan della Black Gold, queste scarpe da ginnastica sembrano davvero gustose.? xAlmost Yellow?Rispetto alla Samba OG, alla Gazelle o persino alla Handball Spezial, a meno che non siate dei fanatici di, laè una silhouette relativamente sconosciuta. Introdotta nel '76 come parte della sfuggente City Series, è entrata e uscita dall'universo delle sneaker negli ultimi cinque decenni. Questa collaborazione con? è realizzata in pelle scamosciata Almost Yellow, che richiama l'adorabile schiuma che si trova su ogni bicchiere di Guinness ben versato.