Gli scontri in Grecia tra ultras e governo stanno mettendo in difficoltà il premier Mitsotakis

Più di un centinaio di persone sono state arrestate per glidi venerdì 28 febbraio in varie città della, e altre si sono aggiunte alla conta il 7 marzo, mentre in parlamento si votava una mozione sfiducia contro il. Al centro del dibattito c’è il disastro ferroviario di Tempe, in Tessaglia, avvenuto il 28 febbraio 2023, quando un treno merci e un treno passeggeri si scontrarono, causando la morte di cinquantasette persone e il ferimento di altre ottantacinque. Due anni dopo, ancora non sono state appurate le dinamiche dell’incidente né è iniziato il processo penale, con i famigliari delle vittime e i partiti di opposizione che incolpano ilper i ritardi.Il disastro di Tempe sta finendo per affossare l’esecutivo di centrodestra di, al potere dal 2019 e ritenuto tendenzialmente molto popolare, anche per via dei miglioramenti recenti all’economia del paese.