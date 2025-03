Ultimouomo.com - Gli esports vogliono prendersi gli scacchi

«Il cavallo è diverso da qualsiasi altro pezzo sullaera», racconta la voce fuori campo, in inglese, mentre la telecamera inquadra un cavallo solitario illuminato su unaera buia. Un sottofondo musicale di violini, suonati rapidamente, fa accrescere l’attesa per quello che sembra essere un annuncio epocale. «Non segue un percorso lineare, si muove in modo diverso, inaspettato, salta oltre gli ostacoli, trova angoli che nessun altro vede. Ogni mossa potrebbe sembrare piccola ma per coloro che hanno una visione, un cavallo ben piazzato può cambiare tutto. Perché il cavallo non è solo un pezzo, è un cavaliere, rappresenta una mentalità, un passo avanti, e quando trova il suo momento, è scacco». LA MOSSA DI TEAM LIQUIDViene rivelata a chi appartiene la voce fuori campo: è Magnus Carlsen,sta norvegese, campione del mondo dal 2013 al 2023, definito “il Mozart degli”, diventato Gran Maestro all’età di 13 anni, 4 mesi e 27 giorni, campione del mondo per 18 volte fra le tre modalità ufficiali riconosciute dalla FIDE, la Federazione Internazionale di, che ha persino premiato Carlsen come losta migliore di tutti i tempi.