Glen Powell protagonista per Barry Jenkins del fantascientifico The Natural Order

Leggi su Cinefilos.it

perdelTheDopo il successo di Mufasa: Il re leone,ha trovato il suo prossimo grande film in studio e ha ottenuto la partecipazione di una delle star più impegnate di Hollywood. Secondo le fonti di Deadline, la Universal si è aggiudicata il film The, conalla regia ecome. Il progetto è basato su un romanzo ancora inedito di Matt Aldrich, di cui lo studio ha ottenuto i diritti in anticipo la scorsa settimana. I dettagli sono stati tenuti nascosti, ma il progetto è stato presentato come un thrillerdi alto livello che ruota intorno alla ricerca della vita eterna.Il progetto è il primo film chee Dan Cohen produrranno per la loro nuova società Barnstorm nell’ambito dell’accordo first-look con la Universal, iniziato il mese scorso.