Iltempo.it - Giuliacci: "Piogge, temporali e rischio nubifragi": ecco cosa ci aspetta

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con un'allerta meteo che prevede fenomeni estremi al Centro-Nord e un'impennata delle temperature al Sud. Un ciclone in arrivo dal Nord Atlantico porterà "intense,", mentre le regioni meridionali si godranno "un anticipo d'estate con temperature che sfioreranno i 30°C". Venerdì 14 marzo la giornata sarà critica per il Centro-Nord, cone accumuli di pioggia fino a 200 mm previsti in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Si temono allagamenti e disagi alla circolazione. Al Sud, invece, il richiamo di correnti calde subtropicali farà impennare le temperature, regalando un assaggio d'estate. Il maltempo non darà tregua nemmeno nel weekend. Sabato 15 marzo, un nuovo ciclone colpirà il Centro-Nord cone un calo delle temperature, con neve sulle Alpi a partire dai 1300 metri.