Giudici di Amici 24 | confermati i primi due nomi

Un anno fa sapevamo già idei tredi, ma per questa nuova edizione Maria De Filippi ci sta facendo aspettare più del solito. Ma una conferma è arrivata lo scorso weekend dal Corriere della Sera, che ha rivelato in anteprima che quasi certamente ci sarà Amadeus. Adesso però sappiamo anche il secondo nome, in questo caso però non si tratta di una new entry, ma di una conferma (molto gradita al pubblico del talent).Idel serale di24: idue.I colleghi di Bubino Blog hanno appena rivelato che tra idi24 di quest’anno ci sarà anche Cristiano Malgioglio. Malgy farà il suo comeback al serale per il terzo anno di fila.“Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio.