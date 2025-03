Anteprima24.it - Giudice Sportivo, un turno di stop per Capellini: non ci sarà contro il Picerno

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una difesa in emergenza quella che dovrà schierare mister Auteri il prossimo 24 marzo al “Ciro Vigorito”il. Dopo il quinto cartellino giallo rimediatoil Crotone, Riccardoè stato squalificato per undale non potrà essere in campola compagine lucana. Per quella data mister Auteri difficilmente potrà disporre anche di Berra, alle prese con un problema muscolare mentre c’è qualche speranza di avere disponibile Meccariello, reduce dall’operazione al menisco ma sulla via del completo recupero. In diffida restano Talia, Berra e Oukhadda mentrei pitagorici Acampora è giunto al sesto giallo mentre Simonetti è a quota otto. Il Benevento in questo fine settimana osserverà undi riposo a causa dell’esclusione dal campionato della Turris.