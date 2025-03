Sport.quotidiano.net - Gironella, esordio a 15 anni: "Momento indimenticabile"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ero tranquillo durante il riscaldamento, ma quando mi ha chiamato Possanzini ho avvertito un po’ di tensione che si è sciolta una volta in campo". Mattia, attaccante esterno classe 2009 (compirà sediciad aprile), racconta l’in Eccellenza con la Maceratese avvenuto a Montefano. "Prima del mio ingresso – racconta – ero sereno, anche se sentivo in me l’emozione". E adesso questo ragazzo guarda avanti. "Ora – ammette – devo dimostrare tutto e devo lavorare molto. Il mio prossimo obiettivo sarà debuttare in casa, davanti alla curva Just di cui fino a poco tempo ne ero un componente".ha iniziato a giocare con il Corridonia, la sua città. "È grazie a Paolo Morresi (responsabile del settore giovanile biancorosso) – racconta – se sono alla Maceratese, mi ha chiamato nel 2023.