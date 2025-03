Abruzzo24ore.tv - Giovane medico stroncato da infarto: comunità in lutto profondo

L'Aquila - La scomparsa improvvisa di Libero Cherubini,trentenne originario di Paganica, ha scosso profondamente lalocale e quella di Trento, dove esercitava la sua professione. Ladi Paganica, frazione dell'Aquila, è stata colpita da un grave: la prematura scomparsa di Libero Cherubini,di 34 anni, in servizio presso l'ospedale di Trento. Cherubini, specializzato in medicina d’emergenza, era noto per la sua dedizione e professionalità. La notizia del suo decesso, avvenuto a causa di un, ha lasciato sgomenti colleghi, amici e concittadini. Libero lascia nel dolore i genitori, Aldo Cherubini e Serena Tennina, e il fratello maggiore, Fulvio. La famiglia, originaria di Paganica, risiedeva da qualche tempo a Onna. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella, suscitando numerosi messaggi di cordoglio.