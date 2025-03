Anteprima24.it - Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi, iniziativa dell’Archeoclub d’Italia Apicium

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Sono molto soddisfatto della sinergia e dello spirito di collaborche si è creato tra le varie associazioni ambientaliste del territorio, come WWF, Legambiente, Lipu, Archeoclub e Slow Food. – così in una nota il presidenteAlessio Errico. Tale collaborsi è concretizzata con l’evento NostriNostro Futuro, organizzato in occasione delladiper i. La manifestè prevista per domani 14 marzo ore 17.00 presso Palazzo Paolo V a Benevento. Sarà l’occasione per rimarcare non solo l’importanza dei, ma anche per illustrare le fondamentali azioni a salvaguardia di quest’ultimi, il tutto grazie all’importante parterre di ospiti annunciati, oltre ad altri che si aggiungeranno.