Juventusnews24.com - Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: «Quando è arrivato gli hanno venduto Ronaldo, a gennaio strapagano Vlahovic e ha gestito questa situazione incredibile»

di RedazionentusNews24di: tutte le dichiarazioni della giornalista sull’ex allenatore bianconeroLa giornalistaha parlato al podcast Aria Fritta difendendo l’operato dicon la: ecco cosa ha detto sull’ex bianconero.PAROLE – «Chi critica il triennio fatto danon si ricorda che: arriva e gli vendono. Aperché ha bisogno di un altro giocatore. Riesce ad arrivare in Champions e poi viene penalizzato con una squadra senza una dirigenza che viene fatta fuori, riesce a tenere tutti uniti. Riesce a gestire unain cui sapevano tutti benissimo che Giuntoli non lo voleva più che lo avrebbe mandato via e portare a casa anche una Coppa Italia. Una».