Giorgetti e Meloni giocano a fare Trump | il piano per salvare l’Italia

Siamo usciti dalla Guerra Fredda per entrare nella “Terza guerra mondiale a pezzi”, una delle intuizioni più significative del pontificato di Papa Francesco. Ma questo passaggio è avvenuto senza una strategia chiara per ridefinire i rapporti tra le grandi potenze. Lo dice una interessante analisi di Libero. Il risultato? Un mondo caotico e in continua trasformazione, accentuato dal ritorno di Donalde di un’America che sembra avere iniziato un nuovo percorso autarchico.L’Europa tra guerra e nuovi equilibri globaliDopo tre anni di guerra in Ucraina, l’Europa appare logorata. La Russia non ha vinto, ma nemmeno perso, mentre l’Ucraina non regge senza aiuti esterni. L’iniziativa dipunta a chiudere un conflitto senza sbocchi, mentre gli Stati Uniti ri-orientano la loro politica economica e strategica verso il Pacifico, con la Cina come principale antagonista.