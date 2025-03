Laprimapagina.it - Gioia Tauro. L’amministrazione comunale assegna i beni confiscati alla criminalità dopo anni di inattività

oltre cinquedi stallo, il Comune diha avviato l’iter per l’zione diorganizzata. La giunta, guidata dal sindaco Simona Scarcella, ha deliberato all’unanimità la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni operanti nei settori sociale, culturale e sanitario, finalizzatomanifestazione di interesse per la gestione di un immobile sottratto alle mafie.L’annuncio è stato dato con soddisfazione dstessa prima cittadina, che ha sottolineato la necessità di un’azione concreta contro laorganizzata. “Non servono slogan o passerelle, ma atti tangibili”, ha dichiarato Scarcella, evidenziando come la precedente amministrazione, pur avendo ricevuto, non ne abbiato alcuno.