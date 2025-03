Superguidatv.it - Gioco Responsabile, intervista a Lino Banfi: “Mi sento di essere un vecchietto che piace ai giovani. Spero che si farà un’ultima stagione di Un Medico in Famiglia”

Leggi su Superguidatv.it

E’ stata presentata questa mattina a Roma la nuova campagna di StarCasinò sul. Ambassador d’eccezione uno dei comici più amati dal pubblico,. All’incontro, in cui sono stati presentati gli obiettivi e le iniziative messe in campo dal brand, hanno partecipato esperti ma anche istituzioni al fine di avviare un confronto utile sul tema.StarCasinò,esclusiva al Brand AmbassadorNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attore ha espresso il suo entusiasmo perstato scelto come Brand Ambassador: “L’idea è nata dai dirigenti. E’ un’azienda composta per la maggioranza dache hanno idee fresche. Hanno avuto l’intuizione di chiamarmi per mandare un messaggio importante alle persone, di divertirsi in modo