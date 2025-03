Movieplayer.it - Gioco pericoloso, intervista a Elodie: "Il dolore non è l'unica fonte d'ispirazione per gli artisti"

Leggi su Movieplayer.it

La cantante torna al cinema, in un film in cui si riflette sul senso dell'arte. Ce ne parla insieme a Eduardo Scarpetta e al regista Lucio Pellegrini. In sala dal 13 marzo. È un film sull'artedi Lucio Pellegrini. Arrivato in sala, racconta la storia di Carlo (Adriano Giannini), scrittore famoso e stimato, in piena crisi creativa. La sua compagna è Giada, artista anche lei, una ballerina: a interpretarla èche, dopo aver recitato in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, ci ha preso gusto con il cinema. Tra loro si insinua Peter Drago, aspirante artista (e tre!), che conosce Carlo a una mostra e da allora sembra sempre più intenzionato a far parte della sua vita. Un nome che dice molto: Drago ha una grandissima ambizione, ma .