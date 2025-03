Giochi, StarCasinò presenta campagna con Lino Banfi 'deve essere uno sfizio non un vizio'

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, numero 41, il settore sta vivendo delle trasformazioni significative. In questo scenario,"ha scelto di farsi promotore di un messaggio di consapevolezza e sensibilizzazione con unadi prevenzione dedicata alla responsabilità nel gioco". Lo si sottolinea in una nota in cui .