Lopinionista.it - “Ginkgo”, musica introspettiva e cinematografica nell’album dei Panchiko

Leggi su Lopinionista.it

Negli ultimi anni il futuro diè diverso da come la band britannica se lo immaginava quando erano adolescenti, creando pezzi eterei dirock sincera, ma che scaturiva poco interesse all’esterno, suonando in stanze quasi vuote. Hanno così messo da parte le loro speranze di diventare musicisti a tempo pieno ed hanno intrapreso altre carriere. La loro abilità artistica ai tempi del liceo è diventata un lontano ricordo. Ma tutto è cambiato nel 2016, quando un utente di internet ha scoperto il cd demo scartato didel 2000, ‘D>E>A>T>H>M>E>T>A>L’ in un negozio dell’usato di Nottingham e lo ha pubblicato su 4chan per curiosità. Ci sono voluti 4 anni per raggiungere milioni di ascoltatori curiosi e cosìsi sono riformati nel 2021 con i membri originali (Andy Wright, tastiera e produttore; Owain Davies, cantante e chitarrista; Shaun Ferreday, bassista) insieme ai nuovi aggiunti (Robert Harris, chitarrista; John Schofield, bassista) per perseguire con vigore un nuovo entusiasmante percorso.